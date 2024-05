Le PSG a disputé la 1/2 finale retour de la Ligue des Champions au Signal Iduna Park et s’est incliné au terme d’un match frustrant… mais pas de quoi s’inquiéter non plus.

Qualifié pour les demi-finales de la Ligue des champions trois ans après, le PSG retrouvait le Borussia Dortmund à ce stade de la compétition. Les deux équipes, qui se sont déjà affrontées en phase de poules cette saison, se disputaient une place en finale de la Ligue des champions mais Paris aura déçu. Après une première période où les hommes de Luis Enrique auront été dépassés dans tous les secteurs de jeu, la seconde aura été meilleure avec de nombreuses occasions… Sans réussité. Malgré cette défaite, le PSG a largement les cartes en main pour renverser la situation dans un Parc des Princes qui s’annonce bouillant ! Si le résultat est négatif, il ne faut néanmoins pas dramatiser la situation…

Retour et analyse de cette rencontre avec nos journalistes Jonathan Bensadoun, Théodore Vives et Mehdi Houzirane.

Une vidéo à retrouver sur la chaîne YouTube Canal Supporters Paris et sur le lien ci-dessous. Bon visionnage !