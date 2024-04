Avant sa qualification en demi-finale de Ligue des Champions, les chiffres et pourcentages ne donnaient pas cher de la peau du PSG pour rejoindre le dernier carré. En reversant la situation face au FC Barcelone, les hommes de Luis Enrique sont donc parvenu à se hisser à deux matchs d’une finale de C1, et à trois d’un succès final.

Après le match aller et la défaite au Parc des Princes (2-3), les statistiques ne donnaient que 24% de chance au PSG de rejoindre le dernier carré de Ligue des Champions. De plus, aucun club français n’était parvenu à inverser la tendance en phase finale de coupe d’Europe après s’être incliné au match aller à domicile. Autant de facteurs qui font de la qualification en demi-finale de C1 du Paris Saint-Germain un véritable exploit, et un fait historique de l’histoire Rouge & Bleu et du football français. Cette qualification acquise, le club de la capitale, dans une nouvelle double confrontation (les 1er et 7 mai prochain) devra cette fois-ci se défaire du Borussia Dortmund, pour répondre présent à Wembley le 1er juin prochain, date de la finale de Ligue des Champions. De l’autre côté du tableau, les prétendants à la finale sont le Real Madrid et le Bayern Munich.

Dans ce contexte, le PSG peut-il prétendre à la victoire finale en Ligue des Champions ? Dans le dernier Talk CS, nos journalistes Jonathan Bensadoun, Théodore Vives et Mehdi Houzirane s’avancent et donnent leur avis autour de la question. Retrouvez la vidéo en intégralité sur la chaîne YouTube Canal Supporters Paris et sur le lien ci-dessous. Bon visionnage !