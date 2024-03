Huit mois après son arrivée, Luis Enrique fait parler et divisent entre supporters et médias.

Partout où il passe, il ne laisse personne indifférent : Luis Enrique est arrivé dans la capitale française en juillet 2023 et participe à la nouvelle ère qui s’est ouvert du côté du PSG. Départ de Neymar et de Verratti, remise en cause de statuts, l’évolution du rôle de Kylian Mbappé, son style de jeu en amélioration, des résultats au rendez-vous… « Lucho » semble prendre petit à petit la main sur son nouvel effectif. Néanmoins, certains médias et observateurs sont très critiques à son égard, lui reprochant notamment son inconstance dans les équipes alignées mais aussi certaines incohérences concernant Kylian Mbappé.

Quel premier bilan depuis l’arrivée de Luis Enrique ? Le meilleur coach sous QSI ? Quels joueurs ont progressé sous la houlette du coach espagnol ? Autant de questions auxquelles ont tenté de répondre nos journalistes Jonathan Bensadoun, Théodore Vives et Mehdi Houzirane en vidéo avec le dernier TALK CS : « Pourquoi Luis Enrique est LA meilleure chose qui soit arrivée au PSG depuis des années ! »

