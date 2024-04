On y est ! Le PSG va affronter son meilleur ennemi, le FC Barcelone quart de finale de la Ligue des Champions. Un match attendu par tous les Parisiens et les amateurs de football.

Après être venu à bout de la Real Sociedad en huitième de finale de C1 (2-0 ; 1-2), le Paris Saint-Germain devra se défaire du FC Barcelone en quart de finale s’il souhaite poursuivre son rêve vers la victoire finale en Ligue des Champions. Trois semaines après le tirage au sort, les Parisiens ont enchainé les résultats positifs et restent invaincus depuis 28 matchs. Les hommes de Luis Enrique nous ont proposé des matchs remarquables, comme face à Marseille en infériorité numérique. Les Barcelonais de leur côté n’ont plus connu la défaite depuis 11 rencontres et retrouvent quelques forces vives comme Frankie De Jong ou encore Andreas Christensen. Quels sont les états de forme ? Qui est le vrai favori ? Quel onze pour le PSG en l’absence d’Hakimi ? Quel prono ? Autant de questions auxquelles ont tenté de répondre nos journalistes Jonathan Bensadoun et Théodore Vives en vidéo avec le dernier TALK CS : « PSG / Barça : Paris va-t-il terrasser son meilleur ennemi ?! «

