Après cette délicate trêve internationale, le PSG va enfin pouvoir passer aux choses sérieuses. Les deux prochaines semaines vont être décisives pour le club. Le club de la capitale est encore en course pour les trois trophées.

Le Paris saint-Germain s’apprête à affronter l’Olympique de Marseille ce dimanche. Une affiche qui permet au PSG de se remettre directement dans le grand bain. Malgré une avance considérable en Ligue 1, le PSG aura tout de même à coeur de terrasser l’ennemi marseillais. Quelques jours après, Paris jouera une demi-finale de Coupe de France avant de recevoir Clermont au Parc des Princes. Trois rencontres qui permettront de tester les Parisiens avant la double confrontation contre le FC Barcelone en quarts de finale de la Ligue des Champions. À noter qu’aucun match n’est programmé entre les deux rencontres puisque la LFP a déplacé le match face à Lorient le 24 avril prochain. C’est dans ce contexte que nos journalistes Jonathan Bensadoun et Théodore Vives se demandent en quoi ces deux prochaines semaines sont un tournant majeur pour la saison du PSG et si le PSG peut viser un triplé historique. Des éléments de réponses apportés dans le dernier Talk CS disponible sur la chaîne YouTube de Canal Supporters et ci-dessous.

Le PSG peut-il viser un TRIPLÉ historique ?! Le SPRINT est Lancé !