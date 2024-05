Ce mercredi, le PSG s’est incliné face au Borussia Dortmund lors de la demi-finale aller de Ligue des champions (1-0). Mais les Parisiens comptent bien renverser la situation dans une semaine.

Le PSG n’a pas été à la hauteur de l’évènement. Trois ans après, les Rouge & Bleu retrouvaient le dernier carrée de la Ligue des champions. Et face au Borussia Dortmund, le club parisien a déçu avec un revers (1-0) au Signal Iduna Park. Mais cette courte défaite permet aux joueurs de Luis Enrique de garder espoirs avant la confrontation retour au Parc des Princes dans cinq jours. Et l’entraîneur du BVB, Edin Terzic, a conscience qu’il fera face à une équipe parisienne complètement différente, comme il l’a expliqué en conférence de presse d’après-match, dans des propos rapportés par Le Parisien.

De quoi aura-t-il peur la semaine prochaine ?

« On n’a pas peur, on ne craint rien, mais on respecte tout. On connaît la qualité de Paris, on sait que la semaine prochaine les joueurs du PSG vont arriver avec une grande euphorie, ils veulent renverser ce résultat. On a montré dans certaines situations que nous avions de quoi leur faire mal. On n’a pas tout le temps su profiter de ces espaces et je pense qu’on aura encore plus d’espaces la semaine prochaine. On respecte le fait de jouer contre une équipe très forte. La semaine prochaine on sait qu’on arrive avec un petit avantage, on va y aller avec une grande motivation. On veut gagner ce match, même si ça sera difficile. On a gagné à San Siro, à Newcastle et la semaine prochaine on a une grande chance d’être en finale. On veut vraiment le faire. »

Les points forts de son équipe sur ce match

« On sait que ça sera une autre histoire la semaine prochaine. On l’a bien vu pendant la phase de groupes à Paris, ce n’est pas facile de jouer chez eux. C’est leur grande qualité. On a senti cette force de percussion chez eux, il fallait la subir par moments. On avait le soutien de 80.000 personnes et la semaine prochaine on sera en minorité. On a été très courageux dans notre jeu. On a su créer ce match serré, sinon ce n’était pas possible de réussir à performer contre le PSG. Il faudra répéter cela la semaine prochaine. »

Va-t-il faire tourner son effectif ce week-end face à Augsbourg ?

« Oui c’est un petit désavantage de jouer ce week-end, on ne peut pas le changer. C’était pareil lors du quart de finale. On ne va pas se plaindre de jouer un match de plus. On va apporter de la fraîcheur dans l’équipe et on aura une grande motivation à Paris pour se qualifier au tour suivant. »