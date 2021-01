Qui veut investir sur les anciens lots de Ligue 1 et de L2 détenus par Mediapro ? C’est tout l’intérêt de l’appel d’offres lancé. Jusqu’au 1er février, les mastodontes médiatiques vont pouvoir se positionner. Ou pas. Et la Ligue de football professionnel (LFP) espère de pas tomber de haut dans un contexte sanitaire et économique très compliqué. Aujourd’hui, ce qui est acté, ce sont les lots de beIN Sports à 330M€ (les deux matches diffusés par Canal+ jusqu’à présent) et celui de Free à 41,8M€ par an. Le reste est en jeu. Soit 80% des matches de Ligue 1 (et L2) du 5 février 2021 jusqu’à juin 2024. Ainsi la bascule pourrait s’effectuer en fanfare le dimanche 7 février avec un OM-PSG. Et il pourrait y avoir des surprises sur les quatre lots en jeu. Car la LFP a sollicité du monde…

“Les Canal, RMC Sports, Free, SFR, mais aussi TF1 ou M6 ont été approchés”, rapporte lequipe.fr. “Ces dernières semaines, au sommet de TF1, le sujet des droits télé a été évoqué. Au point de la voir faire une offre début février ? Pas évident mais une chose est certaine, le dossier est regardé. Des contacts ont aussi été noués avec Amazon et les autres GAFA (Facebook, Google ou Apple). Amazon ne semble pas fermé à l’idée de se positionner. “Il y a des chances qu’ils y aillent, pense un spécialiste des droits télé. Ils s’intéressent au foot, ont déjà acquis une affiche de Ligue des champions en Italie.” D’autres sources évoquent l’intérêt de DAZN, un service de streaming sportif ou d’Orange. Cette dernière nous a démenti vouloir revenir dans le foot.”