Thierry Henry s’exprime sur Zaïre Emery et Mbappé

Thierry Henry, le successeur de Sylvain Ripoll, a donné ce mardi midi sa première conférence de presse dans son nouveau costume de sélectionneur de l’Equipe de France espoirs. À un an des Jeux Olympiques de Paris, le deuxième meilleur buteur de l’histoire de la France s’est notamment exprimé sur Warren Zaïre Emery et Kylian Mbappé.

Présenté ce mardi au siège de la Fédération Française de Football en compagnie de Philippe Diallo, le nouveau Président de la FFF. Henry a d’abord évoqué son nouveau rôle, les doutes exprimés après ses expériences contrastées avant de parler du match à venir contre le Danemark. L’ancien entraineur adjoint de la Belgique a également parlé de deux joueurs parisiens, Zaïre Emery et Mbappé. Interrogé sur le titi parisien, Henry a exprimé toute son admiration du jeune formé à Paris.

Une déclaration qui coïncide avec l’excellent match de Zaïre Emery face à Lens samedi soir (3-1). Malgré son jeune âge (17 ans) le Français n’a eu aucun mal à répondre au défi physique imposé par le milieu lensois composé de Salis Abdul Samed et Andy Diouf, réputés pour leur intensité. Zaïre Emery sera probablement l’un des éléments forts de la sélection espoir en vue des JO.

Rappelons également qu’en plus des moins de 21 ans, trois joueurs supplémentaires peuvent être convoqués dans la liste des internationaux espoirs, à l’image de Neymar avec le Brésil lors des JO 2016. Une situation qui nous laisse imaginer une hypothétique convocation de Mbappé pour les Jeux Olympiques. Le capitaine des Bleus a déjà exprimé son souhait de participer aux JO de Paris, tout en indiquant qu’il n’irait pas au clash avec son club. Sur la possible participation de Mbappé aux JO, Thierry Henry est resté évasif.

« Dans ma tête, je me projette sur les prochains matches contre le Danemark et la Slovénie… Après, les JO est un événement historique. Je me projette d’abord sur les joueurs nés au 1er janvier 2002 et c’est déjà pas mal. »

Thierry Henry sur Mbappé