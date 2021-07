Face aux refus de nombreux clubs de libérer leurs joueurs pour les Jeux Olympiques de Tokyo, le sélectionneur de l’Equipe de France Espoirs, Sylvain Ripoll, tente de se rabattre sur d’autres footballeurs afin de constituer son groupe. Ce vendredi, dernier jour pour terminer sa liste, Sylvain Ripoll a dévoilé sa liste de 19 joueurs. Et dans cette dernière figure bien le titi parisien Timothée Pembélé. Dans son communiqué, la FFF a fait savoir “qu’en accord avec les clubs du Montpellier HSC et du LOSC Lille, Dimitry Bertaud et Isaac Lihadji resteront dans leur club et ne rejoindront la sélection qu’en cas de besoin“.

La liste pour les JO de Tokyo

Gardiens : Stefan Bajic (Saint-Etienne), Paul Bernardoni (Angers), Dimitry Berthaud (Montpellier)

Défenseurs : Melvin Bard (Lyon), Anthony Caci (Strasbourg), Ismaël Doukouré (Valenciennes), Pierre Kalulu (Milan AC), Clément Michelin (Lens), Timothée Pembélé (PSG), Modibo Sagnan (Real Sociedad)

Milieux de terrain : Alexis Beka Beka (Caen), Jérémy Gelin (Rennes), Enzo Le Fée (Lorient), Téji Savanier (Montpellier), Florian Thauvin (Tigres), Lucas Tousart (Hertha Berlin)

Attaquants : André-Pierre Gignac (Tigres), Randal Kolo Muani (Nantes), Isaac Kihadji (Lille), Nathanel Mbuku (Reims), Arnaud Nordin (Saint-Etienne)