Cet été, le PSG était à la recherche d’un attaquant. Il a jeté son dévolu sur Kolo Muani et Ramos. Mais il pistait aussi Marcus Thuram. Ce dernier est revenu sur son choix de signer à l’Inter Milan.

C’était l’un des manques de l’effectif du PSG ces dernières années, un véritable numéro 9. Si Hugo Ekitike figure dans l’effectif, il n’a pas l’expérience pour être l’attaquant de pointe des Rouge & Bleu. Cet été, les dirigeants parisiens ont essayé de se séparer de l’ancien rémois, qui n’entre pas dans les plans de Luis Enrique. Ils ont essayé de lui trouver une porte de sortie, proposant même de l’inclure dans le deal pour Randal Kolo Muani. Ce dernier est bien arrivé à Paris, tout comme Gonçalo Ramos, mais Ekitike est resté et est actuellement au placard. Il pourrait trouver une porte de sortie lors du mercato hivernal. Avant de jeter son dévolu sur les internationaux portugais et français, le PSG avait pensé à Marcus Thuram. Libre de tout contrat après la fin de son aventure au Borussia Mönchengladbach, il a finalement décidé de rejoindre l’Inter Milan. L’ancien joueur de Guingamp est revenu sur son choix d’opter pour le club milanais.

L’Inter Milan, un choix limpide

« Il sait très bien pourquoi je ne suis pas venu à Paris. Je n’ai jamais demandé de garantie de temps jeu, je ne pense pas que ça existe. Si tu vas dans un club, c’est pour t’imposer ou pas. C’était une question de feeling. L’Inter était-là il y a deux ans. L’Inter m’a toujours vu comme un numéro 9 et donc c’était un choix limpide« , explique l’international français dans une interview accordée au Canal Football Club, dans laquelle Kylian Mbappé lui demandait pourquoi il n’avait pas signé au PSG l’été dernier. Dans cette dernière, il a également évoqué le trio d’attaque des Bleus qui jouent ensemble chez les Rouge & Bleu, Kylian Mbappé, Randal Kolo Muani et Ousmane Dembélé, qui pourrait être un frein à son rêve de devenir titulaire en équipe de France. « Handicapant de pas être au PSG pour être titulaire avec la France ? Non, pas du tout. Après, le fait que qu’ils soient tous les trois au PSG, c’est bon augure pour le PSG et pour l’équipe de France. Mais pour moi, je ne vois pas ça comme un handicap. »