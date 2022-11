Pour son entrée en lice à la Coupe du monde, le Brésil s’est parfaitement sorti du piège face à la Serbie (2-0) mais retient son souffle concernant l’état physique de Neymar Jr, victime d’une entorse à la cheville droite. Si les premières images ne sont pas rassurantes, le sélectionneur brésilien se montre plutôt confiant.

Décidément, Neymar Jr semble maudit en Coupe du monde. Après une grave blessure aux vertèbres en 2014 et un manque de rythme criant en 2018 suite une fracture du cinquième métatarse qui a nécessitée plusieurs mois de soins, le numéro 10 du PSG arrivait à ce Mondial 2022 dans une forme étincelante. Cependant, son rêve de soulever le trophée a peut-être pris fin ce jeudi soir au Stade de Lusail. Touché à la cheville à la 67e minute de jeu suite à un contact avec Nikola Milenkovic, la star brésilienne a finalement demandé à sortir une dizaine de minutes plus tard (80′). Et les images ne sont guère rassurantes. Dépité sur le banc, l’attaquant de 30 ans a vu sa malléole doubler de volume et le médecin de la sélection, Rodrigo Lasmar, a confirmé une entorse de la cheville droite en conférence de presse d’après-match : « On a débuté immédiatement le traitement et il doit attendre entre 24 et 48 heures pour voir. Nous n’avons pas prévu d’examens pour l’instant. Il faut attendre. Il n’y a rien d’autre à faire pour l’instant. »

La cheville de Neymar 😕🇧🇷



📸 Globo pic.twitter.com/8Y18Uy9bb7 — Canal Supporters (@CanalSupporters) November 24, 2022

Tite se montre rassurant

Ainsi, les prochaines heures s’annoncent décisives afin de savoir si Neymar Jr pourra poursuivre la compétition avec le Brésil. De son côté, le sélectionneur brésilien, Tite, se montre plutôt rassurant au sujet de son numéro 10. « Neymar a été touché durant le match, mais il a décidé de continuer à jouer pour aider l’équipe pendant onze minutes, c’est phénoménal […] Je n’ai pas vu qu’il était blessé. Sur le deuxième but, on a vu qu’il sentait cette blessure. C’est là que je m’en suis rendu compte. Il a cette capacité à cacher ça. On a confiance. Il va continuer la Coupe du monde. Je répète : il va continuer à jouer la Coupe du monde. »

Le principal concerné se sentait mieux après la rencontre et « il n’a pas l’intention d’abandonner ses coéquipiers », comme le rapporte Fabrizio Romano via son compte Instagram. Il devrait être très bientôt de retour avec le Brésil, toujours selon le journaliste. De son côté, le joueur du PSG a félicité son équipe pour la victoire via son compte Twitter, sans faire allusion à sa blessure à la cheville : « Match difficile, mais c’était important de gagner. Félicitations à l’équipe, premier pas franchi… Il en reste 6. » Soit le nombre de matches à disputer jusqu’à la finale.