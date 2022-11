Arrivé l’été dernier sur le banc du PSG, Christophe Galtier vit un rêve éveillé depuis quelques mois. Le technicien français de 56 ans reste invaincu avec les Rouge & Bleu et a su s’adapter à son nouvel environnement.

Après une année 2021-2022 compliquée sur le plan sportif malgré un dixième titre de champion de France glané, le PSG a décidé de donner un nouvel élan à son projet sportif. Exit Leonardo et Mauricio Pochettino. Les deux anciens du PSG ont laissé leur place à Luis Campos, conseiller sportif, et Christophe Galtier, nouveau coach des Rouge & Bleu. Et pour cette nouvelle aventure, l’ancien entraîneur de l’OGC Nice a découvert pour la première fois un vestiaire rempli de stars. En cette période de pause internationale en raison de la Coupe du monde, le coach du PSG a accordé un entretien au quotidien espagnol Marca. Il évoque sa série d’invincibilité, son adaptation au vestiaire, sa philosophie, la Ligue des champions et l’avenir de Lionel Messi et Kylian Mbappé. Extraits choisis.

La série d’invincibilité depuis le début de saison

« Quand on est l’entraîneur du PSG, on doit avoir cette ambition, toujours avec beaucoup d’humilité, mais je suis dans un club avec des joueurs de très haut niveau et il y a cette obligation de résultats. J’ai rapidement vu le potentiel de l’équipe et la détermination de mes joueurs à réaliser une excellente première moitié de saison. Mais ce n’est pas un hasard. C’est le résultat de beaucoup de travail et de performances de la part de mon équipe technique et médicale et, bien sûr, de mes joueurs. »

Améliorer le secteur défensif

« L’équipe dont je dispose a un caractère très offensif. Et ma réflexion est la suivante : nous devons marquer des buts. Le PSG est une vitrine internationale avec des joueurs de classe mondiale et la première pensée que j’ai eue en arrivant a été de créer une atmosphère où le joueur sent qu’il peut marquer des buts. Nous avons concédé trop de buts en Ligue des champions (7 buts). Évidemment, il y a une différence de niveau entre la Ligue des champions et notre championnat. Mais si nous voulons aller loin en Ligue des champions, nous devons améliorer notre niveau défensif. »

L’importance tactique d’un entraîneur qui arrive sur le banc du PSG

« Quand vous arrivez au PSG et que vous êtes un entraîneur français sans un grand palmarès international, vous devez gagner une légitimité très rapidement. Cette légitimité repose sur deux aspects : le premier est ce que vous allez apporter sur le plan tactique, et vous ne devez pas vous tromper dans ce que vous proposez car vous avez des joueurs qui ont un très haut niveau de connaissances tactiques. Le deuxième aspect est la relation humaine avec le groupe. Il y a huit ou neuf joueurs de très, très haut niveau, pas seulement quatre (il fait référence à Neymar Jr, Lionel Messi, Kylian Mbappé et Sergio Ramos). Je dois avoir beaucoup d’échanges individuels avec eux. Je vous donne un exemple. Je me suis beaucoup appuyé sur la télévision. Aujourd’hui, il y a beaucoup de rapports sur les joueurs sur les différentes plateformes. Je me suis appuyé sur ces rapports pour mieux les connaître. Par exemple avec Mbappé. J’ai connu Kylian dans le championnat français, en jouant contre lui, en regardant ses matchs….. Mais il y a le joueur et il y a l’homme. Si vous connaissez le joueur et oubliez l’homme, ça ne marchera pas. Le monde entier connaît Messi, Neymar et Ramos en tant que joueurs. Mais pour gagner du temps, j’ai commencé à regarder des documentaires sur eux pour savoir comment est l’homme, comment il vit, son histoire, comment il a grandi, sa carrière et comment il est devenu une star internationale. »

Sa discussion avec Luis Campos pour lui annoncer de rejoindre le PSG

« Quand Luis m’a parlé de cette possibilité [sourires], je me suis dit : ‘Uff. C’est fantastique’. Nous avons parlé pendant 5 ou 6 minutes, pas plus, je pense qu’il voulait que cette conversation ne soit pas longue. Quand j’ai raccroché, j’ai mis le mode avion, j’ai cherché ma femme et j’ai dit : ‘Amore, viens ici, il faut qu’on parle.’ J’ai parlé à ma femme et elle ne m’a posé qu’une seule question : ‘Te sens-tu assez fort pour accepter ce défi ?’. Je lui ai répondu que je ne savais pas si j’étais assez fort pour l’accepter, mais que si je ne l’acceptais pas, je devais me retirer. Parce qu’avoir l’opportunité d’entraîner ce grand club avec ces joueurs n’arrive qu’une fois dans une vie. La chose suivante qu’elle m’a dit est : ‘Es-tu conscient que ta vie va changer ?’ Je n’y avais pas pensé, mais elle a changé (…) Pour qu’un club ait du succès, je pense qu’il doit toujours y avoir une bonne relation entre trois personnes : le président, son conseiller sportif et l’entraîneur. C’est essentiel. Je pense qu’avec Luis, nous sommes chacun dans notre domaine de compétence, mais que nous sommes tous deux libres d’échanger et de partager nos opinions. »

Un processus long pour remporter la Ligue des champions ?

« Gagner la Ligue des champions n’est pas la somme de l’association de grands joueurs ou de joueurs très chers. Bien sûr, pour gagner la Ligue des champions, il faut avoir de grands joueurs, mais on ne gagne pas la Ligue des champions en mettant les dix meilleurs joueurs dans une équipe (…) C’est tout un processus. C’est par les échecs que nous apprenons. Nous analysons afin de ne pas répéter les mêmes erreurs et nous cherchons à nous améliorer. Ces expériences douloureuses que le PSG a traversées doivent conduire à une réflexion globale du club : nous avons fait ces erreurs humaines et l’année prochaine nous ne pourrons pas refaire les mêmes. C’est l’expérience quand il y a un échec, car l’équipe a la plus grande ambition, qui est de gagner la Ligue des champions. »

L’avenir d’un entraîneur du PSG se joue-t-il toujours sur le parcours en Ligue des champions

« Je pense que c’est une erreur de penser comme ça. Il y a 10 équipes qui visent à remporter la Ligue des champions chaque saison et une seule d’entre elles y parvient. Et puis, les neuf autres qui n’y sont pas parvenus, faut-il licencier leurs entraîneurs ? Non (…) Mais j’insiste, il y a plusieurs exemples. L’Atlético a atteint deux fois la finale et lorsqu’il n’a pas gagné, le club a continué à croire en Simeone et en son projet sportif. Il en va de même pour Pep Guardiola. Ils n’ont toujours pas gagné, mais le club croit toujours en ses idées. Je pense que ce serait une erreur de changer le projet sportif du PSG s’il ne gagne pas la Ligue des champions. Je pense que c’est un processus, évidemment pas un processus de 10 ans, mais ce qu’il ne faut pas, c’est que si nous ne gagnons pas cette année, nous allons tout changer ! Au PSG, un projet sportif a été défini avec mon arrivée et celle de Luis. Un projet défini par le président, et cette nuance est très importante. À la fin de la saison, il y aura une analyse (…) L’analyse doit se faire sur le travail quotidien d’une saison complète, et si ce travail nous met sur la bonne voie. C’est ainsi que les choses doivent être analysées. »

Comment gère-t-il l’égo de ses trois stars offensives

« Pour moi, l’ego est quelque chose de péjoratif. Je préfère parler de la personnalité. Et il n’y a pas de grand champion sans grande personnalité. Et pour l’envie et la jalousie, il n’y a pas de problème. Ce n’est pas vrai. Je le vois tous les jours à l’entraînement. Les joueurs dont vous parlez sont toujours ensemble et ils veulent tous réussir. Et ils savent tous qu’ils ont besoin de tout le monde pour atteindre ce succès. Quand je discute avec Leo, avec Neymar ou avec Kylian, je ne parle jamais des autres. Ce serait une erreur pour moi, car ils sont complémentaires mais différents. Nous avons Leo qui a 35 ans et pour moi, c’est le plus grand joueur de l’histoire du football. Nous avons Neymar, qui a 30 ans et qui a aussi fait carrière au Brésil, à Barcelone et à Paris, et Kylian qui est le plus grand produit du football français. Il est sorti de Paris, est allé à Monaco et est revenu et est resté à Paris. Chacun a sa propre trajectoire et ils ont besoin les uns des autres. »

Peut-on voir un Messi moins performant après le Mondial ?

« Nous ne pouvons pas le savoir, pourquoi le penser ? Cela signifierait-il qu’ils se sont préparés uniquement pour la Coupe du monde ? Je ne peux pas penser ça. Ils se sont préparés à être bons en début de saison avec le PSG. Je ne pense pas que Messi aura une motivation différente après la Coupe du monde. Messi peut-il rester au PSG ? Il existe de nombreux paramètres. Le premier est son désir, veut-il continuer au PSG, est-il heureux ici ? La première chose à savoir est s’il veut continuer. »

L’avenir de Mbappé ?

« C’est la même situation que Léo. Quand un joueur est heureux dans un endroit, il n’a aucune raison de le quitter. Pour être heureux, il faut en profiter. À partir du moment où le joueur s’amuse sur le terrain et sent qu’il est dans une équipe qui peut gagner et qui peut relever de grands défis, il n’a aucune raison de partir. Est-il heureux au PSG ? Oui, bien sûr. C’est garanti. »