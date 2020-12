Lyon est venu chercher la victoire sur la pelouse du PSG ce soir (0-1) pour prendre les devants sur son adversaire du soir et revenir à hauteur de Lille en tête de la Ligue 1. Karl Toko-Ekambi, attaquant lyonnais, n’a pas voulu s’enflammer après cette victoire, le championnat étant encore long. “C’est ce que l’on voulait faire. On voulait venir ici pour gagner et c’est ce que l’on a fait. Je pense que ce sont trois points qui vont nous faire du bien. Cette victoire nous donne de l’espoir mais il reste encore beaucoup de temps“, tempère Toko-Ekambi pour Téléfoot la Chaîne. “Les matches contre les équipes de bas de classement, c’est encore plus dur. On a réussi à gagner contre un concurrent direct, il faut continuer. On est sur une bonne lancée, on enchaîne les victoires et il faut continuer comme ça. Il ne faut pas se prendre la tête à penser à je ne sais pas quoi.”