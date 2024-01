Le Bayern Munich fait tout pour recruter Nordi Mukiele. Le joueur a déjà donné son accord au club allemand pour le rejoindre dès cet hiver. Les négociations avec le PSG bloquent pour le moment.

Les négociations se poursuivent

Dans le sens des départs, c’est le dossier le plus chaud côté parisien. Le Paris Saint-Germain n’a toujours pas trouvé de remplaçant à Milan Skriniar et risque de perdre un élément supplémentaire cet hiver. Pas facile donc de laisser partir son joueur dans un tel contexte. Florian Plettenberg, journaliste de Sky Sport, est un des journalistes les plus informés sur le dossier. Il affirme qu’il n’y a toujours pas d’accord entre le PSG et le Bayern Munich pour le prêt avec option d’achat de Nordi Mukiele. En revanche, rien n’est perdu pour les Allemands, qui poursuivent les négociations avec le club de la capitale.

À noter que le Bayern Munich reste très confiant quant à ce dossier. Nordi Mukiele est la priorité du couloir droit munichois. La tendance est à un prêt avec option d’achat de 25 millions d’euros. Le journaliste italien Fabrizio Romano a ajouté que la direction allemande est prête à prendre en charge 100% du salaire de Mukiele. Christoph Freund, directeur du sport du Bayern Munich, est arrivé au Portugal et continuera de travailler sur le dossier, affirme Florian Plettenberg.

