Tous ensemble, finançons une nouvelle voiture pour l’Association «Un Sourire pour Camille»

Si vous faites partie de la famille PSG, vous connaissez forcément Camille.

Âgée de dix ans et atteinte du syndrome de Vacterl, elle est le cœur qui bat derrière l’association «Un Sourire pour Camille», fondée par ses parents Sylvain et Noelly en 2019 pour que leur fille puisse profiter au maximum de chaque instant de sa vie. Et pour Camille, la meilleure façon de profiter de la vie, c’est de faire plaisir aux enfants malades qui, comme elle, passent de trop longues journées dans les hôpitaux.

Depuis 2019, Camille et ses parents sillonnent la France dans une voiture siglée aux couleurs de l’association, qu’ils ont surnommée la «SourireMobile».

Il y a quelques jours, le moteur de la SourireMobile a rendu l’âme. L’association ne dispose pas de l’argent nécessaire à l’achat d’un véhicule de remplacement.

Une cagnotte a été ouverte afin de pouvoir acheter un nouveau véhicule, et permettre à l’association de continuer à venir donner un peu de bonheur aux enfants.

L’initiative est portée par Pia Clemens, Anthony Coulange, Benjamin alias « le numéro 10 », ainsi que notre ami CSien Amine alias « Parisien du VDM ».

Amine a tenu à vous adresser quelques mots à cette occasion : «Salutations chers Csiens ! J’espère que vous allez bien ! Je voulais vous apporter mon témoignage concernant Camille !

Ses distributions de sourires sont de véritables parenthèses pour les enfants aux quotidiens difficiles dans les hôpitaux, j’ai eu la chance de vivre ça auprès d’elle et de sa famille, j’ai pu voir les sacrifices que cela demande et les kilomètres parcourus toute l’année… mais sans véhicule tout ça n’est plus possible… la cagnotte arrive à sa fin, elle sera fermée dimanche soir à minuit mais il reste encore quelques fonds à récolter, j’ai aussi vécu de grands moments de solidarité avec vous ici, je compte sur vous !»

Si vous souhaitez faire un don pour soutenir l’association et Camille, voici le lien de la cagnotte : https://www.leetchi.com/fr/c/une-surprise-pour-camille-1931067