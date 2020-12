Avant-dernière sortie des clubs de Ligue 1 ce week-end pour l’année 2020. La trêve hivernale approche et comme le PSG n’est pas largement en tête, et bien il s’agît d’observer ce qui se passe à droite à gauche dans le cadre de la 16e journée. C’est un Metz (12e) – Lens (7e) qui est proposé en ouverture, à 17h00 (Téléfoot). Les deux adversaires restent sur une victoire en Championnat. Et c’est le FC Metz qui s’est imposé à domicile contre les Lensois grâce à des buts de Nguette (30e) et Boulaya (90e). Metz remonte provisoirement à la huitième place à un point de son adversaire du soir. À 19h00, nous passerons à des choses plus sérieuses avec un Marseille-Reims (aussi sur Téléfoot). Après une défaite à Rennes (2-1) mercredi, le club phocéen voulait se relancer, et pourquoi pas exploiter comptablement l’opposition entre Lille et le PSG dimanche. Mais les Marseillais ont concédé le nul (1-1). Nagatomo avait marqué contre son camp (21e) avant que Thauvin n’égalise en toute fin de première mi-temps. Idem avec le Nice-Lyon à 21 heures (Canal+). Les Gones pouvaient prendre provisoirement la tête du classement en s’imposant sur la Côte d’Azur. Et c’est chose faite pour Lyon qui a surclassé Nice à l’Allianz Riviera (1-4) grâce à des buts de Depay (32e), Kadewere (39e), Toko-Ekambi (63e) et Aouar (73e). Gouiri est le buteur niçois contre son club formateur (43e).

LE PROGRAMME DE LA 16E JOURNÉE DE L1

Samedi 19 décembre

17h00 : Metz – Lens, en direct sur Téléfoot (2-0)

19h00 : Marseille – Reims, en direct sur Téléfoot (1-1)

21h00 : Nice – Lyon, en direct sur Canal+ (1-4)

Dimanche 20 décembre