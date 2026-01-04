Tribune CS – CdM 2026 (1/4) : Espagne / Belgique
L’Espagne et la Belgique s’affrontent pour une place en demi-finales de Coupe du monde ce vendredi soir. Le coup d’envoi sera donné à 21h00.
On arrive, doucement mais sûrement,
sur la dernière droite de la Coupe du
monde version 2026.
La France affrontera soit
l’Espagne, soit
la Belgique lors du dernier carréVIP de
ce mondial. Un choc entre la Roja, tombeuse
du Portugal, et les Diables
Rouges, tombeurs des États-Unis au
tour précédent, qui débute dans cinq petites minutes désormais. Et,
comme on vous l’a annoncé, Fabian
Ruiz fête sa première titularisation à cette
occasion. Un match à commenter ici, entre passionnés,
c’est Tribune CS !
Les équipes de départ
Espagne : Simons – Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella – Rodri, Fabian – Yamal, Olmo, Baena – Oyarzabal
Belgique : Courtois – Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper – Tielemans, Raskin – Trossard, De Bruyne, Doku – De Ketelaere