Tribune CS – CdM 2026 (1/8) : Argentine / Egypte

Les huitièmes de finale de la Coupe du monde se poursuivent ce mardi avec un choc entre l’Argentine de Messi et l’Egypte de Salah.

Avec les récentes qualifications de l’Espagne et de la Belgique, les quarts de finale de la Coupe du monde finissent de se dessiner doucement mais sûrement. Ne manque plus que deux nations et le tableau sera complet. Et c’est l’Argentine qui est la prochaine équipe à monter sur la piste avec un choc XXL contre l’Égypte au programme. Même si Scaloni a décidé de mettre Lautaro sur le banc, les autres stars sont bien présentes, Lionel Messi et Mohamed Salah au premier rang. Une partie à commenter ici à partir de 18h00, entre passionnés, c’est Tribune CS !

Les équipes de départ

Argentine : Martinez – Molina, Romero, Lisandro Martinez, Tagliafico – Paredes, De Paul, Mac Allister, Enzo – Messi, Alvarez

Egypte : Choubir – Hany, Ibrahim, Rabia, Hafez – Achour, Zico, Attia, Lashin -Salah, Hassan