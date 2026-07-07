PSG : la Juve toujours aussi désespérante dans le dossier Kolo Muani

Selon les derniers échos en date, le dossier Randal Kolo Muani est loin de sa conclusion. La Juve n’accède toujours pas aux demandes du PSG.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le Paris Saint-Germain est en pleine galère pour Randal Kolo Muani. Prêté à Tottenham la saison passée, l’attaquant de 27 ans, sous contrat jusqu’en 2028, n’a pas convaincu et doit, une fois encore, se trouver un point de chute cet été. Déjà intéressée à l’été 2025 après un prêt de six mois, la Juve est donc revenue sur ce dossier. Problème, la Vieille Dame a exactement la même attitude que lors des mois précédents.

Le PSG et la Juve encore trop loin pour Kolo Muani

Pourtant, avec l’arrivée de Carnevali en lieu et place de Comolli, on se disait que les discussions seraient plus fluides. Il n’en est rien. Comme nous l’explique Tuttosport ce jour, la Juve a bien fait une offre au PSG pour Kolo Muani. Mais sous forme de prêt avec une option d’achat qui se transformerait en obligation d’achat en cas de qualification en Ligue des Champions. Là où le club de la capitale attend une obligation d’achat sèche, sans contrepartie.











Le montant réclamé par le PSG, entre 40 et 50 millions d’euros,est également jugé trop excessif par la Juventus qui en proposerait entre 30 et 35. On est donc très loin d’un accord, comme Fabrizio Romano le confirme également de son côté. Le spécialiste mercato indique ainsi que les deux clubs vont continuer à négocier, tandis que Randal Kolo Muani, toujours décidé à rallier le Piémont, est prêt à patienter.