Mercato PSG – Un transfert à 50 M€ pour Maghnes Akliouche ?

Dans le viseur du PSG pour remplacer Lee Kang-In, dont le départ semble imminent, Maghnes Akliouche pourrait quitter l’AS Monaco contre une somme de 50 M€.

Le PSG accélère son mercato. Ce lundi, le club de la capitale a officialisé l’arrivée de son nouveau gardien, Alessandro Longoni, ainsi que le prêt d’une saison de Renato Marin au CD Nacional. Et d’autres mouvements devraient suivre. Après le départ de Gonçalo Ramos (75 M€) à l’AC Milan, la direction parisienne est sur le point de boucler une deuxième vente. En effet, Lee Kang-In est tout proche de rejoindre l’Atlético de Madrid.

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Une première offre de 35 M€ repoussée

Arrivé chez les Rouge & Bleu à l’été 2023 contre 22 M€, le Sud-Coréen va rapporter une belle somme au double champion d’Europe. En effet, comme le rapporte L’Equipe, « les derniers détails de l’opération sont en cours de finalisation entre les deux clubs, et le deal devrait dépasser les 40 M€ (hors bonus). » Et le club de la capitale a déjà trouvé son remplaçant : Maghnes Akliouche. Sous contrat jusqu’en 2028 avec l’AS Monaco, l’international français bénéficie d’un bon de sortie pour cet été. Désireux de rejoindre le PSG depuis quelques saisons, le milieu offensif de 24 ans a déjà trouvé un accord avec Paris pour un contrat de cinq ans. Reste désormais à trouver un terrain d’entente avec l’ASM. Selon le quotidien sportif, les deux clubs se sont réunis en Principauté la semaine dernière. « La dernière offre parisienne estimée à 35 M€ n’a pour l’instant pas trouvé d’écho favorable du côté de Monaco. »

De son côté, Le Parisien apporte également des précisions dans ce dossier. Si le PSG avait déjà manifesté un intérêt pour le joueur l’été dernier, il n’y avait pas de place pour lui dans l’effectif parisien, Luis Enrique ne souhaitant pas empiler les joueurs pour le simple plaisir. « Chaque recrue doit répondre à des critères de polyvalence, de concurrence et d’intégration dans une rotation. Avec le départ de Kang-In Lee, Akliouche, né à Tremblay-en-France (Seine-Saint-Denis), devient une priorité. » Et alors que l’ASM réclamait 75 M€ pour son joueur l’été dernier, les prétentions de l’AS Monaco ont été revues à la baisse. « L’affaire se joue désormais autour de 50 M€, les bonus faisant monter ou descendre la part fixe », conclut LP.