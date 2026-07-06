Mercato – Le PSG officialise sa première recrue de l’été

Le mercato du PSG commence à bouger. Après plusieurs officialisations de départs, le club de la capitale a dévoilé sa première recrue du mercato estival, Alessandro Longoni.

Si l’actualité football est concentrée sur la Coupe du monde, les clubs ne s’arrêtent pas de travailler. Les dirigeants des différents clubs travaillent sur la saison à venir et sur les ajustements à faire dans leurs effectifs. Si pour le PSG la plupart des dossiers devraient s’accélérer à l’issue du Mondial, il a déjà officialisé certains mouvements. Après l’officialisation du départ de Gonçalo Ramos à l’AC Milan ou bien encore du prêt sans option d’achat de Renato Marin au CD Nacional, le club de la capitale a dévoilé sa première signature de l’été.

Lié avec le PSG jusqu’en juin 2031

Annoncée depuis plusieurs jours, l’arrivée d’Alessandro Longoni a été officialisée par le PSG. Le gardien italien de 18 ans a signé un contrat jusqu’en juin 2031 et portera le numéro 16 au sein des Rouge & Bleu. Alessandro Longoni est arrivé libre de tout contrat en provenance de l’AC Milan. Il sera le troisième gardien derrière Matvey Safonov et Lucas Chevalier, Renato Marin ayant été prêté au CD Nacional pour l’exercice 2026-2027 afin d’emmagasiner de l’expérience et du temps de jeu au Portugal. Dans le communiqué de l’annonce de son arrivée, Alessandro Longoni n’a pas caché sa joie de rejoindre le double champion d’Europe en titre. « Je voudrais tout d’abord remercier le président Nasser Al-Khelaïfi, Luis Campos et Luis Enrique, pour l’opportunité qu’ils m’ont donnée et pour la confiance qu’ils m’ont accordée. Je suis très heureux de rejoindre le Paris Saint-Germain et je vais continuer à travailler comme je l’ai toujours fait afin de rendre cette confiance. »