TRIBUNE CS Coupe du monde

Tribune CS – CdM 2026 : Canada / Maroc

Photo de Redaction Redaction Suivre sur Twitter 4 juillet 2026

Les huitièmes de finale de la Coupe du monde se lancent officiellement ce samedi avec un choc entre le Canada et le Maroc. Coup d’envoi à 19h00.

ON arrive, doucement mais sûrement, dans le vif du sujet dans cette Coupe du monde américaine. Ce samedi soir, coup d’envoi à 23h00 si la météo n’en décide pas autrement, la France affrontera le Paraguay pour une place en quarts de finale. Et le vainqueur fera face au vainqueur de l’affiche entre le Canada, pays hôte, et le Maroc (19h00). Un choc de taille que l’on vous invite à commenter ici, entre passionnés, c’est Tribune CS !




Les équipes officielles

Canada : Crépeau – Laryea, Bombito, De Fougerolles, Johnstone – Ahmed, Estaquio – Sigur, Buchanan – Oluwasyi, David

Maroc : Bono – Hakimi, Halhal, diop, Mazraoui – El Aynaoui, Bouaddi – El Khannouss, Ounahi, Saibari – Diaz

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