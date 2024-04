Les demi-finales aller de la Ligue des champions débutent ce mardi soir avec l’affrontement entre le Bayern Munich et le Real Madrid. Le PSG entrera en lice demain contre Dortmund.

Demain soir (21 heures, Canal Plus, RMC Sport 1), le PSG se déplace au Signal Iduna Park pour y défier le Borussia Dortmund en demi-finale aller de la Ligue des champions. Ce mardi soir, ce sont le Bayern Munich et le Real Madrid qui s’affrontent dans l’autre demi-finale de la compétition européenne. Une rencontre entre deux grandes équipes du Vieux Continent qui sont dans des spirales différentes.

Un affrontement entre deux anciens entraîneurs du PSG

Leader de la Liga et proche de s’offrir le titre de champion d’Espagne, le club madrilène rêve de soulever sa quinzième Coupe aux Grandes Oreilles, deux ans après son dernier titre. De son côté, le Bayern Munich voudra sauver sa saison, lui qui pourrait connaître une saison blanche, une rareté dans son histoire. Cette rencontre est aussi un affrontement entre deux anciens coachs du PSG, Carlo Ancelotti et Thomas Tuchel. Un match entre le Bayern Munich et le Real Madrid – à l’Allianz Arena – qui est à commenter ici, entre supporters, c’est Tribune CS !