Ce mardi soir, le Stade-Vélodrome de Marseille s’apprête à accueillir un duel international haut en couleur alors que l’équipe de France affronte le Chili en match amical, mettant ainsi un terme à la trêve internationale de mars. Après une performance décevante face à l’Allemagne samedi dernier, les hommes de Didier Deschamps sont déterminés à se racheter et à offrir une meilleure prestation à leurs supporters.

Kolo Muani titulaire

La défaite 0-2 contre l’Allemagne a été un coup dur pour les Bleus, qui cherchent à rebondir avec énergie et détermination contre le Chili. Didier Deschamps, le sélectionneur national, a clairement indiqué que des changements significatifs seront apportés à l’équipe titulaire qui a affronté l’Allemagne. C’est le cas, puisque Mike Maignan fait son retour dans les cages. Une défense 100% remaniée fera face au Chili avec Clauss, Konaté, Saliba et T. Hernandez. Sauf Tchouaméni présent contre l’Allemagne, les deux autres milieux changent avec Camavinga et Fofana. Et enfin le retour d’Olivier Giroud et la présence des Parisiens Randal Kolo Muani et Kylian Mbappé.

Composition de la France

XI de la France : Maignan – Clauss, Konaté, Saliba, T. Hernandez – Camavinga, Tchouaméni, Fofana – Kolo Muani, Giroud, Mbappé (cap.).

Le XI du Chili : Bravo- Isla, Lichnovsky, Paulo Diaz, Suazo – Echeverria, Núñez – Osorio, Alexis Sanchez, Dávila – Vargas.

