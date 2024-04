Tribune CS – La soirée Ligue des champions

Ce mercredi soir, les deux derniers quarts de finale retour de Ligue des champions auront lieu avec Manchester City – Real Madrid et Bayern Munich – Arsenal.

Après la belle remontée du PSG face au FC Barcelone et la qualification spectaculaire du Borussia Dortmund contre l’Atlético de Madrid, les quarts de finale de Ligue des champions se poursuivent ce mercredi soir. Auteurs d’un match spectaculaire à Bernabeu la semaine passée, le Real Madrid et Manchester City s’affrontent à l’Etihad Stadium. Privé d’Aurélien Tchouaméni, suspendu, Carlo Ancelotti n’a pas réservé de surprise avec un onze quasi identique avec seulement la titularisation de Nacho pour remplacer le Français en charnière centrale. De l’autre côté, Pep Guardiola a aligné Kevin de Bruyne et Phil Foden dans l’entrejeu.

Le XI de Manchester City : Ederson – Walker, Akanji, Dias, Gvardiol – De Bruyne, Rodri, Foden – Silva, Haaland, Grealish

: Ederson – Walker, Akanji, Dias, Gvardiol – De Bruyne, Rodri, Foden – Silva, Haaland, Grealish Le XI du Real Madrid : Lunin – Carvajal, Rüdiger, Nacho, Mendy – Valverde, Camavinga, Kroos – Bellingham – Vinicius, Rodrygo

Dans l’autre quart de finale, le Bayern Munich et Arsenal avaient aussi offert un beau spectacle à l’Emirates Stadium (2-2). À l’Allianz Arena, Thomas Tuchel a décidé d’aligner Raphaël Guerreiro au poste d’ailier. De son côté, le coach des Gunners, Mikel Arteta, a fait un seul changement avec la titularisation de Takehiro Tomiyasu à la place de Jakub Kiwior au poste de latéral gauche.