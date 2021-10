Tribune CS – Lille / Brest

Ce dimanche, en clôture de la 11e journée de Ligue 1, le PSG se déplace sur la pelouse du Vélodrome pour y défier l’Olympique de Marseille dans un Classique particulièrement attendu. Et avant cette partie, cette 11e journée a vu Saint-Etienne et Angers se quitter dos à dos (2-2), ainsi que le succès du FC Nantes face au promu Clermont (2-1). Et ce samedi soir (21h), c’est au tour du LOSC et de Brest de se faire face. 11e avant ce match, les Lillois vont devoir engranger des points, eux qui sont décevants depuis l’entame de la saison. De son côté, le Stade Brestois patine également quelque peu. Flamboyant l’an passé, le SB29 est en grande difficulté cette saison avec une triste et inquiétante 19e position.

Le XI du LOSC :

Grbic – Celik, Fonte, Djalo, Reinildo – Weah, André, Xeka, Gomez – Yilmaz David

Le XI de Brest :

Bizot – Pierre-Gabriel, Chardonnet, Herelle, Duverne – Belkebla, Magnetti – Honorat, Faivre, Le Douaron – Mounié

Un match à commenter ici, entre passionnés, c’est Tribune CS.