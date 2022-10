La 10e journée de Ligue 1 se clôture ce soir avec le derby du Nord entre Lille et Lens. Les Lillois réalisent un début de saison compliqué avec une neuvième place (4 victoires, 1 nul et 4 défaites). Ces derniers restent sur deux défaites lors de leurs quatre derniers matches. Du côté Lensois, c’est tout autre. Ils sont quatrième de Ligue 1 et pourrait revenir à deux points du PSG en cas de succès. Les coéquipiers de Seko Fofana ont d’ailleurs remporté les trois derniers affrontements entre les deux équipe.

Le XI Lillois : Chevalier – Diakité, Fonte (c), Djalo, Ismaily – André, André Gomes – Ounas, Angel Gomes, Bamba – David.

Le XI Lensois : Samba – Machado, Danso, Medina – Cabot, Fofana (c), Abdul Samed, Haïdara – Sotoca, Pereira da Costa – Openda.

