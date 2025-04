Tribune CS – Quarts de finale retour Ligue des nations

Ce dimanche soir, dix joueurs du PSG sont concernés par les quarts de finale retour de la Ligue des nations. Six d’entre eux sont titulaires.

La trêve internationale va se terminer pour onze joueurs du PSG ce dimanche. Après son but et sa passe décisive dans le très large succès de la Géorgie contre l’Arménie (6-1), qui a permis au Géorgien de rester en Ligue B, Khvicha Kvaratskhelia va revenir à Paris demain. Ce devrait également être le cas de dix autres sélectionnés lors de la trêve internationale avec les quarts de finale retour de la Ligue des nations.

Le Portugal, l’Italie, l’Espagne et la France vont tenter de se qualifier pour le Final Four de la compétition. Pour cela, les sélectionneurs ont décidé de titulariser six des dix joueurs présents sur les feuilles de match (Nuno Mendes, Vitinha, Dembélé, Barcola, Fabian Ruiz et Donnarumma). Quatre rencontres à suivre ici, entre supporters, c’est Tribune CS !