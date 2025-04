Kvaratskhelia buteur et passeur lors de la large victoire de la Géorgie

Convoqué avec la Géorgie, Khvicha Kvaratskhelia jouait ce dimanche contre l’Arménie. Le numéro 7 du PSG a participé à la large victoire géorgienne (6-1) avec un but et une passe décisive.

Ce dimanche, onze joueurs du PSG sont concernés par des matches de leurs sélections nationales. Le premier à avoir joué est Khvicha Kvaratskhelia. Suspendu pour la manche aller, le numéro 7 du PSG était titulaire contre l’Arménie pour se maintenir dans la ligue B de la Ligue des nations. Après sa large victoire contre les Arméniens lors du barrage aller (0-3), match pour lequel Kvaratskhelia était suspendu, la Géorgie n’a fait qu’une bouchée de son adversaire ce dimanche après-midi.

Il a joué l’intégralité de la rencontre

Les coéquipiers du milieu offensif menaient en effet 5-0 après seulement 35 minutes de jeu. Après un but contre son camp de Haroyan dès la quatrième minute de jeu, Georges Mikautadze s’offrant ensuite un doublé (14e et 35e), avec également des réalisations de Chakvetadze (23e), Kiteishvili (27e). Les Arméniens sauveront l’honneur par l’intermédiaire de Sevikyan trois minutes après le début de la deuxième mi-temps. Khvicha Kvaratskhelia clôturera la marque peu après l’heure de jeu après avoir été trouvé dans la surface. Il a également été passeur décisif sur le quatrième but géorgien. Avec ce succès (6-1), les Géorgiens se maintiennent en Ligue B de la Ligue des nations. Khvicha Kvaratskhelia peut donc désormais revenir à Paris et préparer les semaines intenses qui attendent les Rouge & Bleu.