Riner : « L’âme et l’histoire du PSG, c’est au Parc des Princes »

Depuis plusieurs mois, la question du futur stade du PSG fait beaucoup parler. Teddy Riner aimerait que le club reste dans son antre historique, le Parc des Princes.

Depuis sa création en 1970, le PSG joue au Parc des Princes. Pour poursuivre son développement, le club de la capitale souhaite devenir propriétaire de son stade. Avec le Parc, cela semble mission impossible puisque qu’Anne Hidalgo, la maire de Paris, ne souhaite pas entendre parler d’une vente. Avec ce refus, les dirigeants parisiens cherchent donc un lieu pour construire son possible futur stade. De très nombreux supporters du PSG ne souhaitent pas voir le club quitter son enceinte historique. Teddy Riner, joueur du PSG Judo et supporter des Rouge & Bleu a été questionné sur ce possible départ du Parc des Princes.

« Il y a deux choses. J’ai la casquette de sportif et celle d’entrepreneur. À un moment, un grand club, c’est aussi un club qui a son propre stade et qui ne loue pas ad vitam æternam avec des fonds qui sont perdus. Oui, c’est bien pour la mairie de Paris, mais économiquement parlant, ce n’est pas bien pour un club. Regardez le Bayern Munich, qui possède ses infrastructures, son centre de haut niveau. Ça se passe bien. Je pense que c’est comme ça que les investisseurs réfléchissent, explique Teddy Riner dans l’émission Bartoli Time sur RMC. Mais oui, l’âme et l’histoire du club, c’est au Parc des Princes. Je le comprends, bien sûr. Après, il faut aussi se placer comme ceux qui essaient de gagner, ceux qui essaient de faire vivre un club. Ça doit être compliqué. Je suis mitigé, c’est balle au centre, mais je peux comprendre. »