Tribune CS – Soirée Europa/Conférence League

Le PSG ressort humilié de sa rencontre contre Newcastle (1-4). Un naufrage à oublier et qui permettra – on l’espère – à Luis Enrique d’éviter les erreurs commises. Les soirées européennes continuent puisque les matchs de Ligue Europa et de Ligue Europa Conférence sont en train de se jouer.

Pour ce qui est des clubs français, l’Olympique de Marseille s’est fait accrocher sur sa pelouse (2-2) après avoir mené 2-0 à la mi-temps lors de la deuxième journée de Ligue Europa. Le LOSC ressort aussi avec un point de son match face à Ki Klaksvik (0-0) en Ligue Europa Conférence. Ce soir, ces deux compétitions européennes proposent d’autres rencontres alléchantes, avec notamment Rennes qui s’oppose à Villarreal et Toulouse contre Lask Linz.

Les compositions d’équipes de Villarreal/Rennes :

XI de Villarreal : Reina – Femenia, Gabbia, Mandi, Moreno – Capoue, Parejo – Baena, Trigueros, Pino – Sorloth

XI de Rennes : Mandanda – G. Doué, Omari, Theate, Truffert – Bourigeaud, Santamarié, D. Doué – Blas, Yildirim, Salah

Les compositions d’équipes de Toulouse/Lask :

XI de Toulouse : Restes – Desler, Diarra, Nicolaisen, Suazo – Sierro, Casseres, Schmidt – Donnum, Dallinga, Gelabert.

XI de Lask : Lawal – Talovierov, Ziereis, Andrade – Flecker, Jovicic, Ljubic, Bello – Ljubicic, Zulj, Usor.