Trois joueurs sous la menace d’une suspension contre Lyon

Ce soir (21h10, France 3, BeIN Sports 1), le PSG affronte Rennes en demi-finale de la Coupe de France. Une rencontre durant laquelle trois Parisiens sont sous la menace d’une suspension.

Après trois ans, le PSG peut retrouver la finale de la Coupe de France en battant Rennes – au Parc des Princes – ce soir en demi-finale de la doyenne des compétitions en France. Les Parisiens tenteront de rejoindre Lyon qui s’est qualifié aux dépens de Valenciennes (3-0). Lors de cette rencontre contre les Rennais, trois jours du PSG devront éviter de prendre un carton jaune.

Donnarumma, Hakimi et Ugarte sous la menace

En effet, Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi et Manuel Ugarte, tous annoncés titulaires ce soir, seront suspendus pour le match de la 30e journée de Ligue 1 entre le PSG et Lyon – au Parc des Princes – le 21 avril prochain (20h45, Prime Video), s’ils reçoivent un carton jaune ce soir. Le gardien italien a reçu deux cartons sur ses deux dernières rencontres de Ligue 1. Le latéral droit a lui reçu deux cartons jaunes lors de ses six derniers matches, contre Rennes lors de la 23e journée de Ligue 1 (25 février) et Reims (25e journée, 10 mars). Enfin, Manuel Ugarte a été sanctionné lors de la victoire contre Lille (21e journée, 10 février) et contre le Stade de Reims (25e journée, 10 mars).