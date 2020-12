Le PSG s’est incliné sur sa pelouse face à Lyon ce soir (0-1) dans le choc de la 14e journée de Ligue 1. Les Parisiens qui perdent à l’occasion la tête de la Ligue 1. Au micro de Téléfoot la Chaîne, Thomas Tuchel a expliqué que son équipe était très fatiguée mentalement avant d’avouer qu’elle avait réalisé un mauvais match. “On a vu une équipe très très très fatiguée au niveau mental. Après les efforts contre Manchester United, Montpellier et l’Istanbul BB, j’ai vraiment eu l’impression que c’était trop pour nous. On a joué très très fatigué mentalement. Dans les passes faciles, on n’a pas réussi à éliminer, ce n’était pas un bon match en général. C’était un match sur un niveau très bas.“

Thomas Tuchel qui a également évoqué la perte de la première place en Ligue 1. “Ça ne change rien parce qu’on ne peut pas contrôler le résultat. […]C’est notre faute, c’est complètement notre responsabilité. Tous ensemble, moi avec l’équipe. C’est absolument notre faute si nous ne sommes pas premiers et si on fait des cadeaux comme ça en Ligue 1. Ça veut dire que ce n’est pas assez sérieux parce que l’on a assez de qualité pour gagner tous les matches. Évidemment c’est difficile de le montrer mais ça reste ma responsabilité et on va pousser encore. On a fait quelques pas en avant et aujourd’hui un grand grand pas vers l’arrière. Ça a été une grande surprise pour moi.“

Thomas Tuchel qui est également revenu sur la blessure de Neymar, sèchement taclé par Thiago Mendes en toute fin de rencontre et qui a du quitter la pelouse Parc sur une civière. “”Les blessés? Pas de nouvelles. C’est musculaire pour Diallo et je ne sais pas pourquoi, il n’a pas joué contre Basaksehir, c’est encore une blessure après 20 minutes. Pas de nouvelle pour Neymar qui est avec les kinés, il aura des examens demain. J’ai beaucoup d’expérience, c’est mieux d’attendre les examens.“

Le coach parisien qui a enfin expliqué son choix de ne pas titulariser Kylian Mbappé ce soir. “C’était la recommandation du médical. Il ne pouvait pas jouer plus que 25 minutes, on a fait 30 minutes et c’était déjà trop. C’était clair, le département médical m’avait dit qu’il ne devait pas commencer. Il était dans une zone rouge et risquait une blessure.“