Hier soir, le PSG a concédé le nul contre Le Havre en toute fin de match (3-3). À l’issue de cette rencontre, Luis Enrique s’est présenté en conférence de presse. Le coach espagnol a réfuté le fait que son équipe avait la tête ailleurs, avant de complimenter Gonçalo Ramos, buteur égalisateur de la soirée, d’évoquer la prolongation de contrat de Warren Zaïre-Emery ou bien encore de se montrer dithyrambique envers les supporters du PSG ou son sentiment d’être champion de France, dans des propos relayés par Le Parisien.

Aviez-vous ce samedi la tête ailleurs et avez-vous procédé à cinq changements pour secouer vos joueurs ?

« Non. Les changements étaient prévus avant le match. L’objectif est de lutter pour tous les titres. Nous avons gagné le championnat, assurément. Même si on ne prend plus aucun point. On a 29 buts d’avance au goal-average. Moi, je le fête ce titre comme ça. Le Havre a fait 145 passes et réussi à mettre trois buts. Je n’ai jamais vu ça dans ma carrière. Nous avons mérité de gagner mais le football est comme ça. Nos supporters sont incroyables : ils ne cessent de nous supporter même quand on est menés 1-0, 2-1 ou 3-1. On a lutté grâce à nos fans. On a failli marquer le 4-3. C’est une très belle nuit. Nous avons déjà deux titres. »

Déçu de ne pas pouvoir fêter officiellement le titre ?

« Nous sommes champions. Qu’il y ait une fête ou non, nous sommes champions. Je me sens déjà champion. Nous allons essayer d’être en finale de la Ligue des champions. Nous sommes dans notre meilleure période de la saison.«

Manque d’intensité ?

« Non. J’étais un peu rageux. Toutes les équipes jouent pour leur objectif. Quand on joue aussi peu, que l’arbitre permet autant d’arrêts de jeu, cela m’irrite un peu. Moi, j’aime le spectacle. Il faut plus de temps effectif de jeu. Je comprends et respecte les adversaires mais l’arbitre doit gérer le temps effectif. Cela me frustre. Mais je suis content de mes joueurs qui ont essayé de gagner jusqu’à la dernière minute. Il faut changer la règle : on doit jouer plus de temps. »

Pourquoi avez-vous célébré ce 3e but ? Parce qu’il signifie que vous n’avez pas perdu ?

« Être invaincu, ça m’est égal. Ce but nous donne un titre et aussi pour la rage que j’avais à cause du faible temps de jeu effectif. »

La prolongation de Zaïre-Emery

« Évidemment, je suis ravi. Tout ce qui consiste à prendre soin des joueurs du centre de formation pour qu’ils deviennent un exemple, c’est très positif. J’espère que d’autres jeunes vont signer pour construire un meilleur PSG. »

Prêt pour Dortmund ?

« Nous l’avons démontré de façon active et passive. Nous sommes très difficiles à battre, tactiquement, techniquement et physiquement. Nous arrivons au meilleur moment de la saison : nous pouvons performer au meilleur niveau. Je suis convaincu que nous allons lutter et mon objectif est d’atteindre la finale de la Ligue des champions. »

L’absence de renoncement de Gonçalo Ramos

« Oui c’est surprenant et on doit le souligner. Le jour où vous avez besoin de Gonçalo Ramos, il est présent. Son coup de tête nous rend plus facile l’obtention de la Ligue 1. Maintenant, nous devons donner de la joie à nos fans pour le reste de la saison. »