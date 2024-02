Twitch / PSG : Rendez-vous à 21h00 pour Radio CS !

Canal Supporters lance son nouveau format tous les jeudis sur Twitch à partir de 21h00 en partenariat avec Free Ligue 1. Au programme ? Vous retrouverez nos équipes toutes les semaines pour discuter de l’actualité chaude du PSG, mais aussi du reste du football mondial.

Ce jeudi 29 février, nous reviendrons sur les propos de Luis Enrique à l’égard de Kylian Mbappé et savoir si vous lui donnez raison. On reviendra aussi sur le 1/8e de finale retour de la Ligue des Champions entre le PSG et la Real Sociedad et on partagera nos pronos pour les rencontres retours. On sera accompagné par le journaliste de France Bleu Paris, Romain Beddouk.

Pour participer à nos débats et passer à l’antenne, n’hésitez pas à rejoidre notre Discord.

Pour rappel, Canal Supporters sur Twitch c’est ici : twitch.tv/canalsupporters (abonnez-vous !)