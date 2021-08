TWITCH/PSG : SPÉCIAL MESSI AU PSG

C’est assez fou de l’écrire mais c’est vrai… LIONEL MESSI EST UN JOUEUR DU PSG !! L’Argentin a signé un contrat de 2 ans avec une supplémentaire en option. Le nouveau numéro 30 est arrivé aujourd’hui dans la capitale, et on vous a fait vivre cet événement sur Canal-Supporters.com et nos réseaux sociaux.

Canal Supporters vous donne rendez-vous ce mardi pour un LIVE TWITCH/PSG spécial MEssi à partir de 23H15. Nous reviendrons sur cette folle journée et la suite des événements.

Nous serons avec le journaliste Hadrien Grenier pour aborder ce sujet.

Un beau programme pour ce live exceptionnel, alors on vous attend nombreux !

Pour rappel, Canal-Supporters directement sur Twitch, c’est ici : https://www.twitch.tv/canalsupporters (abonnez-vous !)