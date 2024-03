Ugarte pointe un aspect de son jeu qu’il doit améliorer

Ultra performant en début de saison, Manuel Ugarte est plus en difficulté ces dernières semaines avec le PSG. Le milieu de terrain a pointé un aspect de son jeu qu’il doit améliorer.

Recruté par le PSG au Sporting l’été dernier contre 60 millions d’euros, Manuel Ugarte avait été très performant lors de ses débuts sous le maillot Rouge & Bleu. Il a ensuite baissé de rythme et n’a jamais réussi à retrouver son niveau affiché en début d’exercice 2023-2024. Il est désormais plus souvent remplaçant que titulaire. Auteur d’une bonne performance contre Monaco vendredi soir (0-0), l’international uruguayen est annoncé remplaçant demain soir pour le huitième de finale retour de la Ligue des champions contre la Real Sociedad. Pour PSG TV, il a évoqué un point à améliorer dans son jeu.

« Petit-à-petit, je pense que je m’améliore »

« C’est avec la même passion que je joue encore aujourd’hui, parce que l’on ne peut pas la perdre quel que soit l’endroit où l’on joue. Et avec la même envie et le même esprit. Une chose que je dois continuer à améliorer, c’est d’essayer de décider d’avoir déjà décidé à l’avance ce que je vais faire. C’est très compliqué mais il faut aussi y travailler et, petit-à-petit, je pense que je m’améliore. »