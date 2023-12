Ugarte regrette le manque de réalisme du PSG face à Lille

Ce soir, en clôture de la seizième journée de Ligue 1, le PSG se déplaçait sur la pelouse de Lille. Dans un match qui a eu du mal à s’emballer, le club de la capitale a concédé le nul dans les dernières secondes de la rencontre (1-1).

Avec les défaites de Nice et Monaco, le PSG aurait pu prendre sept et neuf points d’avance sur les deux équipes. Dans un match pauvre en occasion, le PSG avait réussi à ouvrir le score par l’intermédiaire de Kylian Mbappé sur penalty, son seizième but de la saison. Mais dans les dernières secondes de la rencontre, le PSG a arrêté de jouer et a laissé Lille égaliser malgré une belle parade d’Arnau Tenas. Au micro de Prime Video, Manuel Ugarte a regretté le manque de réalisme de son équipe sur la pelouse de Lille.

« Le PSG s’est montré quand même meilleur sur ce match-là »

« Lille est une équipe très forte, et notamment à domicile. Je crois que le PSG s’est montré quand même meilleur sur ce match-là. Mais voilà, il nous a manqué quelques détails pour l’emporter ce soir. Ce qu’il a manqué pour remporter les trois points ? Il faut parler un petit peu du terrain, qui nous a un petit peu handicapés, mais ce n’est pas la seule chose. On a eu des situations, des occasions, mais il nous a manqué le réalisme devant le but. Mais bon, le football, on sait que c’est comme ça, que c’est une question de réalisme et c’est ce qui nous a manqué aujourd’hui.«