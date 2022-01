Un accord verbal entre Dembele et le PSG ?

Décidément le PSG nous réservera toujours des grosses surprises en période de mercato. Alors que le dossier Ndombele semble définitivement terminé, une autre piste débarque de nulle part… Ou presque. En effet, selon les informations du spécialiste mercato Santi Aouna, le PSG et Ousmane Dembele auraient un accord verbal.

Malgré la forte concurrence des plus gros clubs européens, le journaliste explique ce serait bel et bien le club de la capitale qui tiendrait la corde sur dans cette affaire. Leonardo, qui apprécie le profil du joueur, aurait « pris les choses en main personnellement pour mener à bien les discussions. » Le directeur sportif parisien aurait obtenu un accord verbal de l’offensif et de son entourage. Santi Aouna, affirme même que « sauf incroyable retournement de situation, l’avenir d’Ousmane Dembélé sera à Paris. » Par ailleurs, les Rouge & Bleu s’activerait pour tenter de trouver un accord avec Barcelone dès cet hiver. Il reste un peu plus de 24 heures pour que ce deal assez fou se conclut.