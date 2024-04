Un départ au sein de la section Féminine du PSG

La section Féminines voit son effectif se remodeler. Après quatre ans chez les Rouge & Bleu, Ramona Bachmann va rejoindre les États-Unis et les Houston Dash.

Encore en lice dans toutes les compétitions, les Féminines du PSG voient l’une de leurs joueuses quitter le club avant le sprint final de cet exercice 2023-2024. Arrivée lors du mercato estival 2020, Ramona Bachmann rejoint le club américain des Houston Dash. En quatre ans sous le maillot des Rouge & Bleu, l’internationale suisse a participé à 103 matches pour 21 buts. Lors de son passage à Paris, elle aura remporté le titre de championne de France lors de la saison 2020-2021 et la Coupe de France la saison suivante. Dans son communiqué, le PSG « remercie Ramona pour ses cinq saisons au Club et lui souhaite beaucoup de succès sous ses nouvelles couleurs. »

« Très spécial de pouvoir jouer pour ce club »

A voir aussi : Katoto évoque son gros contrecoup après son retour de blessure

Pour PSG TV, Ramona Bachmann est revenu sur ses quatre ans à Paris. « Je garderais de grands souvenirs, c’est sûr. Comme je l’ai déjà dit, les titres que nous avons gagnés ensemble, les supporters qui sont spéciaux… Et la ville, Paris est évidemment une ville très spéciale. Donc j’aimerai toujours revenir ici, c’est sûr. Un message pour les supporters ? Je veux vous remercier pour ces quatre années. C’était très spécial de pouvoir jouer pour ce club et d’avoir de si bons supporters qui nous encouragent et nous soutiennent. Je souhaite au club tout ce qu’il y a de mieux pour l’avenir, en espérant atteindre d’autres grands objectifs. Et j’espère que les supporters resteront toujours aux côtés de l’équipe, quoi qu’il arrive. »