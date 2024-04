Un doute sur la présence de Nuno Mendes dans le onze ?

Demain soir (21 heures, Canal Plus, RMC Sport 1), le PSG se déplace à Dortmund en demi-finale aller de la Ligue des champions. Il y a une incertitude dans le onze que pourrait aligner Luis Enrique.

Le PSG affronte le Borussia Dortmund demain soir en demi-finale aller de la Ligue des champions au Signal Iduna Park. Pour cette rencontre, Luis Enrique peut compter sur un groupe quasiment au complet, seul Presnel Kimpembe est absent en raison d’une blessure. Laissé au repos contre Le Havre, Nuno Mendes était bien présent sur la pelouse du club allemand ce mardi soir lors de l’entraînement des Parisiens. Mais l’international portugais n’a pas participé à l’intégralité de la séance. Comme le rapporte Le Parisien et l’Equipe, il a fait l’impasse sur le dernier exercice, une série de frappes plus ou moins lointaines devant le but, après des circuits de passes.

Possiblement remplacé par Lucas Beraldo

« Le latéral gauche a ensuite échangé avec un kiné et Patrick Flament, le docteur du club, à l’écart du groupe. Depuis son retour à la compétition en février, le staff médical se montre très précautionneux avec un joueur sujet à des blessures par le passé », explique le quotidien francilien. Reste à savoir, maintenant, si Nuno Mendes a préféré écourter sa séance afin de ne prendre aucun risque et s’il se sent en capacité de tenir sa place pour une demi-finale aller de Ligue des champions qui demande une certaine exigence physique, avance Le Parisien. De son côté, Arthur Perrot, journaliste spécialiste du PSG pour RMC, explique que les sensations étaient bonnes pour Nuno Mendes à l’issue de l’entraînement. « À confirmer demain matin. » Si le numéro 25 du PSG n’est pas en mesure de jouer, il serait remplacé par Lucas Beraldo. Le Brésilien composerait la défense, devant Gianluigi Donnarumma, avec Achraf Hakimi, Marquinhos et Lucas Hernandez. Au milieu de terrain, Luis Enrique devrait aligner le trio Warren Zaïre-Emery, Vitinha, Fabian Ruiz. Enfin, l’attaque devrait être composée d’Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé et Bradley Barcola.