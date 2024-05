Un grand nombre de supporters de Dortmund au Parc

Mardi soir, le Borussia Dortmund se déplace au Parc des Princes pour y défier le PSG en demi-finale retour de la Ligue des champions. Il pourra compter sur 2000 supporters.

Lors de la demi-finale aller de la Ligue des champions, le PSG avait pu compter sur le soutien de 4000 supporters dans le parcage visiteur du Signal Iduna Park. Pour la manche retour au Parc des Princes, le Borussia Dortmund pourra compter sur 2000 fans dont 300 à 350 Ultras comme le rapporte l’Equipe et Le Parisien. « Ils ont demandé à leur club d’obtenir plus de billets pour le match mais ce ne sera pas possible. La Préfecture de police de Paris limite à 2000 les déplacements européens des visiteurs dans la capitale depuis plusieurs mois », indique le quotidien sportif.

La rencontre a été classée à risque de niveau 3 sur 5

L’Equipe explique que la Direction nationale de lutte contre le hooliganisme (DNLH) a de nouveau prévu de classer ce match entre le PSG et le Borussia Dortmund niveau 3 sur une échelle de 5, c’est-à-dire qu’il présente des risques avérés de trouble à l’ordre public. « Aux abords du Parc des Princes, 3 à 4 forces de police (une force équivaut à environ 80 fonctionnaires) doivent être déployées à la demande de la Préfecture », indique l’Equipe. Les pouvoirs publics ne craignent pas spécialement d’incidents près du stade d’autant qu’aucun contentieux n’existe entre les supporters des deux clubs et que la demi-finale aller s’est déroulée dans une bonne ambiance. C’est dans Paris, le jour du match, que les autorités françaises redoutent des affrontements si des anciens des tribunes parisiennes venaient à rencontrer des supporters du Borussia. Une vigilance accrue sera donc exercée afin d’éviter de possibles débordements, avance le quotidien sportif. « Lors de la réunion de vendredi, les participants ont aussi évoqué des scènes de liesse sur les Champs-Élysées en cas de qualification du PSG pour la finale (le 1er juin à Londres). Une surveillance de la célèbre avenue parisienne et de ses alentours sera mise en place également », conclut le quotidien francilien.