Thomas Tuchel a accepté de devenir entraîneur de Chelsea, en remplacement de Frank Lampard, limogé officiellement par le club londonien ce lundi après-midi. C’est la grande information de ce lundi. Selon Sky Sports Germany, Thomas Tuchel est le premier choix du propriétaire du club, Roman Abramovich. L’Allemand remercié par le PSG à Noël doit devenir le manager des Blues dès cette semaine. Un contrat de quatre ans et demi (dont une année en option) est évoqué. En cas d’issue favorable, Thomas Tuchel devra faire briller ses compatriotes Timo Werner et Kai Havertz. Et évidemment, son ancien capitaine au PSG, Thiago Silva. Chelsea occupe la neuvième place de la Premier League, avec cinq défaites lors de ses huit derniers matches de championnat. Après Unai Emery, c’est un autre ancien entraîneur du PSG qui s’apprête à rebondir à Londres.