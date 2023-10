Au lendemain du match nul du PSG contre Clermont (0-0), les Parisiens étaient présents à l’entraînement. Luis Enrique pouvait compter sur un groupe quasiment au complet.

Le PSG va rapidement retrouver le chemin des terrains avec un déplacement à Newcastle dans le cadre de la deuxième journée de la phase de poules de la Ligue des Champions. Après leur succès contre le Borussia Dortmund en ouverture du groupe F, les Parisiens voudront s’offrir une deuxième victoire afin de prendre ses distances en tête de la poule. Pour cette rencontre, Luis Enrique devrait pouvoir compter sur un groupe quasiment au complet. Seuls les absents de longue date n’étaient pas présents à l’entraînement du jour au Campus PSG.

Mendes, Asensio et Kimpembe, seuls absents

Comme le rapporte Le Parisien, les joueurs du PSG, qui ont concédé le match nul sur la pelouse de Clermont hier après-midi (0-0), ont foulé la pelouse du centre d’entraînement à Poissy (78) pour une séance de décrassage agrémentée par la suite de quelques soins et de la balnéo. 24 heures après le match en Auvergne, il n’y avait aucun pépin physique à déplorer. Trois jours avant de se rendre à Newcastle, seuls Nuno Mendes, qui sera absent encore quatre mois, Presnel Kimpembe, qui poursuit sa rééducation avec comme objectif de retrouver les terrains entre fin octobre et début novembre, et Marco Asensio, qui suit son protocole de soins après une blessure à un pied, manquaient à l’appel. Présents à l’entraînement, Layvin Kurzawa, Hugo Ekitike et Cher Ndour ne feront pas le déplacement en Angleterre, ne figurant pas sur la liste pour la Ligue des Champions du PSG.