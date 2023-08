Indésirable au PSG, Leandro Paredes intéresserait Chelsea où officie désormais un certain Mauricio Pochettino.

Luis Campos aura du pain sur la planche durant ce mois d’août. Il faudra, en effet, absolument renforcer le secteur offensif rouge et bleu en plus de dénicher une porte de sortie aux nombreux indésirables du club. Là, ils sont pléthore à prétendre au départ. Reste que les options ne se font pas légion, loin s’en faut. C’est notamment le cas de Leandro Paredes. Mais à en croire la presse britannique, il se pourrait que Chelsea s’immisce dans ce dossier.

🔴 NEWS : Chelsea envisage de faire une offre pour Leandro Paredes 💷🇦🇷



[@NizaarKinsella | @standardsport] pic.twitter.com/JQ2K16bqWu — Canal Supporters (@CanalSupporters) August 4, 2023

Chelsea lorgne Leandro Paredes

Le milieu argentin de 29 ans, sous contrat avec Paris jusqu’en juin 2024 et de retour d’un prêt infructueux du côté de la Juventus, n’entre pas dans les plans de Luis Enrique, comme on pouvait assez nettement s’en douter. Le Galatasaray et Fenerbahçe se sont penchés sur son profil, sans concrétisation pour l’heure. Et un nouveau candidat se serait ajouté à cette liste. Ce candidat ne serait autre que Chelsea. Les Blues, en grande difficulté dans le dossier menant à Moises Caicedo (Brighton), auraient dans l’idée de se rabattre sur Leandro Paredes et ce, à la demande expresse de Mauricio Pochettino, son compatriote et ancien coach en terre parisienne. Selon l’Evening Standard, cette option, bien plus abordable sur le papier d’un point de vue financier, apporterait, en prime, de l’expérience dans un secteur très jeune. L’écurie londonienne étudierait également d’autres profils à l’image de ceux d’Edson Alvarez (Ajax) ou Amadou Onana (Everton).