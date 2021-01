On s’en souvient, le 12 décembre dernier un concert-test avec des mesures sanitaires strictes et 463 spectateurs avait été organisé à Barcelone pour évaluer la contagion en cas de spectacle en public. Aucun cas de contamination n’avait par la suite été détecté. L’initiative, encadrée par l’hôpital universitaire allemand Trias i Pujol de Badalone, a interpellé, comme le résultat final.

En France, certains voudraient faire l’expérience pour permettre le retour du public. Et pourquoi pas le PSG. C’est une confidence du JDD : “Le PSG suit avec intérêt les initiatives du milieu musical, qui se bat depuis plusieurs semaines pour obtenir le droit d’organiser des concerts tests, en association avec des établissements publics de santé. L’idée étant d’avoir un public volontaire testé avant et après un rassemblement, un match en l’occurrence, afin d’y analyser la transmission du virus.“ Si cela devait se faire, il faudrait des supporters volontaires disposés à suivre un cadre strict (une semaine de confinement total pour ne pas fausser l’expérience) et un suivi avec des tests avant et après le match. A ce stade, rien n’a été officialisé par le PSG ou d’autres acteurs potentiellement impliqués.