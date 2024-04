Un nouveau club entre dans la danse pour Layvin Kurzawa

La fin de contrat de Layvin Kurzawa avec le Paris Saint-Germain en juin prochain ouvre la porte à de nombreuses spéculations sur son avenir. Alors que le Real Betis semblait être en pole position pour recruter le latéral gauche de 31 ans, une nouvelle écurie espagnole s’est ajoutée à la liste des prétendants : Las Palmas.

Depuis le 1er janvier, Kurzawa est libre de s’engager avec le club de son choix, mais aucune décision n’a encore été prise quant à sa prochaine destination. Cependant, les rumeurs vont bon train, alimentées par l’intérêt manifesté par plusieurs clubs espagnols. Telefoot avait notamment évoqué l’intérêt du Real Betis, tandis que l’agent du joueur a confirmé que des discussions étaient également en cours avec Gérone.

La dernière information relayée par Marca révèle que Las Palmas fait désormais pression pour attirer Kurzawa dans ses rangs. Les dirigeants du club des Canaries voient en lui le remplaçant idéal de Sergi Cardona, dont le départ est prévu cet été. En effet, Las Palmas cherche à renforcer son effectif et considère Kurzawa comme une option intéressante.

Arrivé au PSG en août 2015, Kurzawa a connu des hauts et des bas, avec notamment des périodes marquées par les blessures. Son temps de jeu s’est considérablement réduit ces dernières saisons, et il semble désormais être en fin de cycle dans la capitale française. Malgré son potentiel et son expérience, il ne fait plus partie des plans de l’entraîneur Luis Enrique.

Ainsi, le joueur tricolore semble se diriger vers la sortie, avec Las Palmas qui se profile comme une option sérieuse pour la suite de sa carrière. Cette nouvelle destination pourrait marquer un nouveau départ pour Kurzawa, tandis que les supporters parisiens se préparent à dire au revoir à un joueur qui a laissé une empreinte mitigée au sein du club.