Arnau Tenas, troisième gardien dans la hiérarchie, n’a toujours pas disputé le moindre match avec le PSG. Une situation qui pourrait déboucher sur un prêt dès cet hiver.

Le mercato estival du PSG a été très important en termes d’arrivées et de départs. Dans cette catégorique, on retrouve notamment Arnau Tenas. Débarqué libre de tout contrat, le portier de 22 ans est la seule recrue rouge et bleu à n’avoir disputé aucune minute de jeu. Une situation assez logique étant donné la concurrence dans son secteur.

Un prêt dans les tuyaux pour Arnau Tenas

On est donc en droit de s’interroger sur l’avenir à court terme du principal intéressé. Il faut dire que les présences de Gianluigi Donnarumma et de Keylor Navas ne lui laissent que très peu de chances de sortir son épingle du jeu. De ce fait, à en croire Sport, le club de la capitale songerait à prêter son joueur dès janvier. Cela lui permettrait de parfaire ses gammes avant de possiblement revenir. Sport le confirme : l’ancien barcelonais, perçu comme un réel espoir lorsqu’il évoluait à la Masia, est bel et bien un joueur sur lequel le PSG compte pour le futur.