Ce mercredi soir, le PSG disputait sa demi-finale aller de Ligue des champions sur la pelouse du Borussia Dortmund. Et les Parisiens devront renverser la situation après leur défaite 1-0 au Signal Iduna Park.

Trois ans après, le PSG retrouvait les demi-finales de Ligue des champions. Une grosse attente pour les Rouge & Bleu qui ont le statut de favori face au Borussia Dortmund dans cette double confrontation. Au Signal Iduna Park, le coach Luis Enrique n’avait pas réservé de surprise dans son onze de départ avec notamment la présence de Nuno Mendes, dont la titularisation était encore incertaine la veille du match. En attaque, le trio de feu Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé et Bradley Barcola était reconduit. Mais le PSG n’a pas été à la hauteur de l’évènement en s’inclinant 1-0 et devra renverser la situation au Parc des Princes dans six jours (7 mai).

Le résumé du match

Après un début de match tactique, le PSG est le premier à allumer la mèche mais les frappes d’Ousmane Dembélé (11′, 17′) ne trouvent pas le cadre. Bien en place pour gêner les Parisiens, les Marsupiaux se procurent la première occasion du match, mais Gianluigi Donnarumma est bien sorti pour s’interposer face à Marcel Sabitzer (17′). Par la suite, les joueurs de Luis Enrique ont pris le match en main mais ont eu du mal à se procurer des occasions. En face, le BVB a profité d’une défense surprise par un long ballon pour ouvrir le score sur une frappe puissante de Niklas Fullkrug (1-0, 35′). Sur l’action, Lucas Hernandez s’est bloqué le genou et a dû céder sa place à Lucas Beraldo (41′). Sonné par ce but, les Parisiens étaient proches d’en encaisser un autre mais Gianluigi Donnarumma a une nouvelle fois sorti le grand jeu face à Marcel Sabitzer (45′). La dernière situation chaude est à mettre à l’actif d’Ousmane Dembélé, mais son centre dangereux ne trouve pas preneur (45’+2). Une première période frustrante pour le PSG, qui n’a pas montré un visage séduisant pour un demi-finaliste de Ligue des champions.

En seconde période, le PSG a montré un meilleur visage et pouvait rapidement égaliser mais Kylian Mbappé et Achraf Hakimi ont trouvé le poteau coup sur coup face à un Gregor Kobel battu (51′). Dans la foulée, Fabian Ruiz a gâché une belle opportunité avec une tête manquée face au but (56′). Mais, le BVB est resté une menace constante dans cette rencontre avec un Niklas Fullkrug qui a raté la balle du break après un excellent travail de Jadon Sancho (60′). Par la suite, Ousmane Dembélé avait deux balles d’égalisation. Dans un premier temps, le numéro 10 parisien est tombé sur un Gregor Kobel intraitable (72′) avant de manquer une incroyable balle de 1-1 sur un centre en retrait d’Achraf Hakimi (80′). En fin de match, le PSG a réussi à ne pas encaisser un autre but grâce notamment à un tacle héroïque de Marquinhos face à Julian Brandt (83′). Les joueurs de Luis Enrique s’inclinent donc dans cette manche aller (1-0) et devront renverser la situation le 7 mai prochain au Parc des Princes.

Le fil du match

0′ Le coup d’envoi est donné par le PSG. Bon match à toutes et à tous !!!!

3′ En ce début de match, Dembélé est positionné en numéro 10 juste derrière Mbappé et Barcola.

4′ Les Allemands sont assez haut sur le terrain mais les Parisiens restent vigilants en défense.

10′ Après dix minutes de jeu, le BVB parvient à gêner les Parisiens dans la construction du jeu.

11′ La première frappe du match est pour Dembélé. Après un jeu combiné avec Hakimi et Mbappé, Dembélé met deux de ses adversaires dans le vent avec un crochet et arme une frappe. Ce n’est pas cadrée.

12′ Les Parisiens sont mieux depuis quelques minutes et arrivent à mettre sous pressing Dortmund dans leurs sorties de balle.

13′ Donnarumma s’interpose devant Sabitzer, qui était trouvé par une passe en profondeur après une perte de balle de Nuno Mendes face à Brandt.

17′ Nouvelle frappe de Dembélé, ce n’est toujours pas cadrée.

19′ Carton jaune logique pour Maatsen après une faute en retard sur Zaire-Emery.

20′ Lucas Hernandez est au sol après un bloc de Sabitzer dans la surface du BVB. La lèvre du défenseur parisien est en sang.

23′ Ruiz tente de combiner avec Mbappé dans l’axe. Le contrôle du Français est trop long et le ballon arrive dans les gants de Kobel.

24′ Les Parisiens commencent à prendre le match en main après un premier quart d’heure poussif.

29′ La frappe puissante de Brandt est contrée de la tête par un Marquinhos très courageux.

32′ Très bon retour défensif d’Adeyemi pour récupérer le ballon face à Dembélé.

33′ Dommage, le centre de Barcola ne trouve pas preneur. Après un joli contrôle aérien, le Français avait éliminé d’un crochet son adversaire.

35′ OUVERTURE DU SCORE DE DORTMUND (1-0) DE FULLKRUG. Sur un long ballon, l’attaquant allemand profite d’une défense inexistante pour tromper Donnarumma.

36′ En voulant intervenir, Lucas Hernandez s’est fait mal au genou. Lucas Beraldo est parti à l’échauffement.

38′ Lucas Hernandez revient sur la pelouse mais boite.

39′ Le PSG tente de réagir dans la foulée, le centre d’Hakimi est dégagé par Schlotterbeck.

40′ Lucas Hernandez s’est mis au sol, c’est terminé pour le Français.

42′ Beraldo remplace L.Hernandez.

44′ Bel arrêt de Donnarumma sur une frappe sèche de Sabitzer. La défense parisienne était encore en difficulté sur cette action.

45′ Barcola était proche de reprendre un ballon dans les pieds de Kobel.

45′ Quatre minutes de temps additionnel.

45’+2 Sur un centre fort de Dembélé devant la cage, aucun parisien n’est présent.

45’+4 C’est la pause au Signal Iduna Park. Les Parisiens rentrent frustrés aux vestiaires en étant menés au score (1-0) suite à un but de Fullkrug. Le PSG a également perdu sur blessure Lucas Hernandez.

46′ La seconde période débute. Pas de changement du côté des Parisiens.

48′ La première frappe cadrée du match pour le PSG est de Bradley Barcola. Mais cela n’inquiète pas trop Kobel qui se saisit bien du ballon.

51′ LES PARISIENS SONT MAUDITS. Les frappes de Mbappé et Hakimi touchent le poteau de Kobel, impuissant sur les deux tentatives parisiennes.

53′ Carton jaune pour Ruiz après un tirage de maillot sur Adeyemi.

53′ Trouvé par Barcola, Mbappé tente une frappe en première intention mais Kobel capte le ballon. Les Parisiens poussent.

56′ Sur un centre vicieux de Marquinhos, Ruiz manque sa tête tout seul face au but. Ça se rapproche pour le PSG.

59′ Sur une bonne déviation de Fullkrug, Brandt se précipite trop et ne cadre pas sa frappe. Heureusement pour les Parisiens…

60′ Fullkrug rate la balle de break pour le BVB. Après un excellent travail de Sancho sur son côté, l’Anglais trouve en retrait Fullkrug qui tire au-dessus face au but.

63′ Fullkrug est poussé dans son dos dans la surface par Nuno Mendes, pas de penalty sifflé. C’est compliqué pour les Parisiens depuis quelques minutes.

65′ Changement pour le PSG. Barcola cède sa place à Kolo Muani.

70′ Les Parisiens remettent le pied sur le ballon. Il reste 20 minutes pour égaliser.

72′ Trouvé sur une petite louche de Mbappé, Dembélé voit Kobel détourner sa frappe qui prenait le cadre.

73′ Carton jaune pour Schlotterbeck après une semelle sur Nuno Mendes.

76′ Les Parisiens font trop d’erreurs techniques dans le dernier geste.

80′ NOUVELLE OCCASION MANQUEE POUR LE PSG. Trouvé sur un long ballon par Vitinha, Hakimi centre en retrait pour Dembélé. En excellente position, le numéro 10 manque sa frappe qui s’envole au-dessus de la tranversale.

82′ Cette fois-ci c’est Vitinha qui ne cadre pas son tir. Les Parisiens poussent en cette fin de rencontre.

83′ QUEL TACLE DE MARQUINHOS. Sur une passe excellente de Sancho, Brandt se présente face à Donnarumma mais Marquinhos fait un tacle héroïque devant l’Allemand. Quel sauvetage du capitaine.

87′ Trouvé sur un centre de Vitinha, Ruiz ne cadre pas sa tête.

90′ Après avoir passé toute la défense, Dembélé sert Ruiz. Le centre de l’Espagnol trouve la tête de Zaire-Emery, mais ce n’est pas cadrée.

90’+ Quatre minutes de temps additionnel.

90’+4 C’est terminé au Signal Iduna Park, le PSG s’incline (1-0) et devra renverser la situation au Parc des Princes dans six jours. Malgré une seconde période de meilleur calibre, les Parisiens n’ont pas assez montré pour espérer égaliser avec une multitude d’occasions manquées.

Feuille de match Borussia Dortmund / PSG

Demi-finale aller Ligue des champions – Stade : Signal Iduna Park – Horaire : 21 heures – Diffuseur : Canal Plus & RMC Sport 1 – Arbitre principal : Anthony Taylor – Arbitres assistants : Gary Beswick et Adam Nunn – Quatrième arbitre : Espen Eskas – VAR : Stuart Attwell et David Coote – But : Fullkrug (35′) Cartons : Maatsen (19′), Ruiz (53′), Schlotterbeck (73′)