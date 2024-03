Un retour de Skriniar avant la fin de la saison ?

Milan Skriniar, le pilier de la sélection slovaque et capitaine de son équipe nationale, est confronté à une course contre la montre pour être prêt à temps pour l’Euro 2024. À 29 ans et fort de 66 sélections, Skriniar est un élément essentiel de la défense de la Slovaquie, mais sa participation à la compétition est remise en question après une blessure à la cheville gauche.

Skriniar en avance sur le calendrier de récupération

Le défenseur central a subi une opération début janvier à la suite d’une blessure survenue lors du Trophée des champions contre Toulouse. Avec l’Euro prévu pour débuter le 14 juin, Skriniar doit se rétablir rapidement pour espérer rejoindre son équipe nationale sur le terrain.

Cependant, selon les informations du Parisien, Milan Skriniar semble être en avance sur le calendrier de récupération initialement prévu. Le défenseur devrait être en mesure de reprendre la compétition avant la fin de la saison, offrant ainsi de l’espoir quant à sa participation à l’Euro.

Le retour anticipé de Skriniar avec le PSG serait une excellente nouvelle pour le club parisien, qui bénéficierait ainsi de l’expérience et du talent du défenseur slovaque pour les dernières étapes de la saison. De plus, cela permettrait à Skriniar de retrouver du rythme de jeu avant de potentiellement rejoindre sa sélection nationale pour l’Euro.